Haberler Fransa Ligue 1 Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Son dakika transfer haberleri: Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu olmuştu. Takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fonseca kararını verdi. Fonseca, CSKA Moskova formasıyla kısa 8 gol atan milli futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:26
Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'da 8 gol atarak yıldızlaşan Yusuf Yazıcı, geri döndüğü Lille'de kaderini kendi çizdi.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Takımın yeni hocası Paulo Fonseca'nın İspanya kampına götürerek şans verdiği yıldız oyuncu, ilk maçta gol atarken, son olarak oynanan Espanyol maçında da son yarım saatte forma giymişti.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Milli oyuncunun kaderi belli oldu.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

YUSUF YAZICI TAKIMDA KALACAK

Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Yusuf Yazıcı, İspanya kampında gösterdiği özverili performansıyla yeni hoca Fonseca'nın gözüne şimdiden girmiş durumda.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Las Palmas ile oynanan mücadelede takımının ilk golünü atan Milli futbolcu, 2-0 mağlup oldukları Espanyol maçında da son yarım saatte forma terletti.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Antrenmanlardaki mücadeleci tavrıyla pozisyonundaki arkadaşlarına gözdağı veren 25 yaşındaki yıldız, Portekizli teknik adamın gözüne girmiş durumda.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Lille'in piyasa değeri en yüksek 3. oyuncusu konumunda bulunan Yusuf Yazıcı, Fonseca'nın bu sezon elini güçlendirecek isimlerden biri olabilir.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Öyle ki bu yaz birçok oyuncusunu satan ve çok kan kaybeden Fransız ekibi, henüz hücum hattına forvet Bayo dışında transfer yapmadı.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Akşam'ın haberine göre; CSKA Moskova serüveninde kısa sürede 8 gol atan Yusuf'tan faydalanmak isteyen Fonseca, Milli oyuncumuza şans vermek istediğini yönetime iletti.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

CİDDİ TALİP ÇIKMAZSA GÖNDERİLMEYECEK

Lille yönetimi de yeni sezonda başarı beklediği takımın en değerli oyuncularından biri olan Yusuf Yazıcı'yı göndermek istemiyor.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Ancak yüksek bir ücret teklif edilirse, bu yaz 75 milyon euro bonservis kazanan Lille, Yusuf'u da gözden çıkarabilir.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Aksi taktirde başarılı orta saha takımda kalacak.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı (d. 29 Ocak 1997, Trabzon), Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Rossiyskaya Premyer-Liga takımlarından, CSKA Moskova'da forma giymektedir.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmİ maçta giymiş oldu.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

7 Şubat 2016'da, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Lille'de Yusuf Yazıcı için karar verildi!

8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

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