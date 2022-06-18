Son dakika spor haberleri: Cesc Fabregas Monaco'dan ayrıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ocak 2019'dan bu yana Monaco forması giyen ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.

Fransız ekibinde tüm kulvarlarda 68 maça çıkan Fabregas, 4 gol attı.