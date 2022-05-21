Haberler Fransa Ligue 1 Lille 2-2 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille beraberliğe razı

Lille 2-2 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille beraberliğe razı

Fransa Ligue 1'in 38. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kalarak sezonu beraberlikle noktaladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 00:00
Lille 2-2 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille beraberliğe razı

Ligue 1'in 38. ve son haftasında Lille ile Rennes karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Lille'in golleri 11 ve 88. dakikalarda Timothy Weah'tan gelirken, Rennes'in gollerini 41. dakikada Benjamin Bourigeaud ve 90+3. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI

Lille forması giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı. Burak 81. dakikada oyundan çıkarken, Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Lille bu sonuçla sezonu 55 puanla noktaladı. Rennes ise sezonu 66 puanla tamamladı.

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