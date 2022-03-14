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Zeki Çelik Fransa Ligue 1'de haftanın 11'inde

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, L'Equipe'nin belirlediği 28. hafta maçları sonrası haftanın en iyi 11'i listesinde yer aldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 10:26
Zeki Çelik Fransa Ligue 1'de haftanın 11'inde

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 28. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.

Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Çelik, listeye adını yazdırdı.

Son şampiyon Lille 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

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