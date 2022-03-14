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Cengiz Ünder'den kariyer rekoru

Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder deplasmanda oynanan Brest maçında takımının 4. golünü attı. Bu gol ile Marsilya'da çıktığı 34 maçta 10. golünü kaydeden Ünder kariyer rekorunu kırmış oldu. Cengiz Ünder daha önce Medipol Başakşehir formasıyla 43 maçta 9 gol atabilmişti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:36
Cengiz Ünder'den kariyer rekoru

Fransa Lig 1'de Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Takımının 90+2'de 4. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırdı.

Marsilya, Fransa Lig 1'de deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Marsilya, bu sonuçla ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 50 puanla 2. sıraya yükseldi.

Sezon başında Roma'dan kiralık olarak Marsilya kadrosuna katılan Cengiz Ünder, Brest deplasmanında takımının 4. gölünü kaydetti. Bu sezon çıktığı 34 müsabakada 10. golünü atan milli yıldız, kariyer rekorunu kırdı. Fransa Lig 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'er gol atan milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

Sezon sonuna kadar Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ünder, daha önce 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla 43 karşılaşmada 9 gol atmıştı.

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