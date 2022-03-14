Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: İspanyol gazeteci açıkladı! Real Madrid Mbappe'yi duyurmadı çünkü...

Son dakika spor haberleri: İspanyol gazeteci açıkladı! Real Madrid Mbappe'yi duyurmadı çünkü...

Son dakika spor haberleri... Bir süredir konuşulan Real Madrid-Mbappe transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol gazeteci Ramon Alvarez, Madrid ekibinin Fransız yıldızla 30 Ocak'ta sözleşme imzaladığını ancak transferi duyurmak için beklediğini açıkladı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:05
Son dakika spor haberleri: İspanyol gazeteci açıkladı! Real Madrid Mbappe'yi duyurmadı çünkü...

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'le sözleşmesinin son 6 ayına giren Kylian Mbappe, adım adım Real Madrid'e gidiyor. Bir süredir konuşulan transferle ilgili İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'den çarpıcı bir iddia geldi.

Alvarez, Real Madrid'in Fransız yıldızla 30 Ocak'ta sözleşme imzaladığını bildirdi. Ancak açıklanmamasıyla ilgili bir sebep öne sürdü. Buna göre Real Madrid, PSG'nin Katar ile olan anlaşmaları ve Mbappe'nin de içinde olduğu bazı diğer anlaşmalara duyduğu saygıdan dolayı resmi açıklamayı yaz aylarında yapacak ve duyuruyu bekletecek.

23 yaşındaki forvet, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 26 gole imzasını atarken 17 deasist yapmıştı. Genç yeteneğin Fransa Milli Takımı ile 53 maçta 24 golü bulunuyor.

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