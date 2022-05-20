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Burak Yılmaz Lille'e böyle veda etti!

Son dakika spor haberleri... Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, yayınladığı mesajla takımına veda etti. İki sezondur Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz yıl takımın kazandığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olmuştu. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 14:33 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 14:42
Burak Yılmaz Lille'e böyle veda etti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, takımına yaptığı sosyal medya paylaşımı ile veda etti.

Tecrübeli oyuncu gönderisinde, "Yarın Lille'deki son maçım, harika 2 yıl harika 2 kupa kazandık, her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

İki sezondur Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz yıl takımın kazandığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olmuştu. 36 yaşındaki golcü oyuncu, Lille formasıyla toplamda 72 karşılaşmada görev alırken 25 kez de rakip ağları sarstı.

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