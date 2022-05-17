Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu!

PSG'deki performansı eleştirilen Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD basınında yer alan habere göre, Arjantinli süperstarın 2023 yılında Inter Miami'ye transfer olacağı belirtildi.

YÜZDE 35'İNİ SATIN ALIYOR

Haberde yıldız oyuncunun ABD kulübünün yüzde 35'lik hissesini de satın alacağı ifade edildi.

David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'de, Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain de forma giyiyor.

Lionel Messi, bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 33 maçta, 11 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.