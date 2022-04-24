Rennes 5-0 Lorient (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 34. hafta maçında Rennes, sahasında Lorient'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Rennes 10 kişi kalmasına rağmen 5-0'lık skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 17'de Benjamin Bourigeaud, 19'da Martin Terrier, 47. dakikada Hamari Traore , 79'da Flavien Tait ve 90. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.
Naif Aguerd 58. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada Rennes forması giyen temsilcimiz Doğan Alemdar 90 dakikada sahada kaldı.
Bu galibiyetle 3. sırada bulunan Rennes puanını 59'a çıkardı. Lorient ise 34 puanla 15. sırada bulunuyor.