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Gianluigi Donnarumma'dan PSG çıkışı! "Birinci kaleci olmaya geldim"

Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain (PSG)'de forma giyen Gianluigi Donnarumma'dan geleceğe yönelik önemli açıklamalar geldi. Gianluigi Donnarumma yaptığı konuşmada, PSG'de 1. kaleci olmaya geldiğini ifade etti. İşte o sözler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 17:12
Gianluigi Donnarumma'dan PSG çıkışı! "Birinci kaleci olmaya geldim"

Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, ligde 10. kez şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

"PSG'DE KALACAĞIM"

İtalyan eldiven, "Ligde 10. kez şampiyon olmak bizim hedefimizdi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için gelinen nokta ise biraz üzücü. PSG'de kalacağım ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağım." dedi.

"Şampiyonluk bizi tatmin etti." diyen yıldız futbolcu, "Bu yılım PSG'ye adaptasyon sağlamakla geçti ama gelinen noktadan mutluyum. Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar nedeniyle taraftarı hayal kırıklığına uğratmamız üzücü ama bunu telafi etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ KALECİ OLMAYA GELDİM"

Lens maçının son dakikalarında taraftarların protesto için stadyumdan ayrılmaları sorulan Donnarumma, "Bunun için çok üzüldük çünkü taraftarlarımız bizi her zaman destekledi ve onlar bizim için 12. oyuncu." diye konuştu.

Son olarak Keylor Navas ile rekabeti sorulan genç kaleci, "Bu takıma birinci kaleci olmak için geldim. Daha önce de söylediğim gibi, bu yıl adaptasyon ile geçti. Değişiklikler kolay değildir, farklı bir dile ve yerel alışkanlıklara alışmak zorundayım. Navas ile mükemmel bir ilişkimiz var. Ancak onun da daha önce söylediği gibi böyle bir rekabet hiçbir futbolcu için kolay değildir" sözlerini kullandı.

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