Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli Cengiz Ünder'in sakatlık durumunu açıkladı!

Olimpik Marsilya'da Cengiz Ünder sevinci yaşanıyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncu Paris Saint-Germain mücadelesinde sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Marsilya için kritik bir öneme sahip Cengiz Ünder'in sağlık durumu belli oldu.

CENGİZ ÜNDER SEVİNCİ YAŞANIYOR

Akşam'ın Fransız basınından aktardığı habere göre, Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Cengiz Ünder'in sakatlığı ile ilgili bir soruya, "Cengiz iyi gidiyor ve önümüzdeki maçta takımla birlikte olabilir" cevap verdiği belirtildi.

CENGİZ ÜNDER'İN KARNESİ

Cengiz Ünder'in takıma geri döneceğini duyan Marsilya taraftarları derin bir oh çekti. Bu sezon Marsilya formasıyla toplam 41 maça çıkan Cengiz Ünder 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki milli futbolcumuzun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.