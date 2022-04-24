Haberler Fransa Ligue 1 Lille Strasbourg : 1-0 | MAÇ SONUCU

Lille Strasbourg : 1-0 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille kazanırken galibiyet golü 88. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi. Bu sonuçla beraber 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Lille puanını 51'e yükseltirken, 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Strasbourg 56 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:17
Lille Strasbourg : 1-0 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille ile Strasbourg karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille kazanırken galibiyet golü 88. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Zeki Çelik, 88. dakikada attığı gol ile takımına galibiyeti getirmiş oldu. Milli futbolcu, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Lille'de forma giyen bir diğer Türk futbolcu Burak Yılmaz da tıpkı Zeki Çelik gibi 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla beraber 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Lille puanını 51'e yükseltirken, 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Strasbourg 56 puanda kaldı.

Ligin diğer haftasında Lille, deplasmanda Troyes'a konuk olurken Strasbourg, kendi evinde şampiyon PSG'yi ağırlayacak.
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