Alo ben Macron

Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için seferberlik ilan edildi. Yıldız oyuncuyu takımda tutmak için her yolu deneyen Paris-Saint Germain'in aklına son derece konuşulacak bir fikir geldi. Mirror'da yer alan habere göre Fransız devi 23 yaşındaki oyuncuyu takımda tutabilmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım isteyecek. Habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un duruma el atması bekleniyor. Paris-Saint Germain, Macron'u arayıp, Mbappe'yi Paris'te kalmaya ikna etmesini isteyecek. Başkent ekibi, Real Madrid'den gelen 220 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Son dönemde çıkan haberlerde, sözleşmesi bitecek Mbappe'nin yllık 50 milyon euro'ya Madrid'e gideceği iddia edilmişti. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçta Madrid'i yıkan golü atmıştı.