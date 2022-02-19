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Alo ben Macron

Paris-Saint Germain, Kylian Mbappe’yi kadroda tutmak için her yolu deniyor. Fransızların, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan yıldız ismi ikna etmesini isteyeceği iddia edildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Alo ben Macron
Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için seferberlik ilan edildi. Yıldız oyuncuyu takımda tutmak için her yolu deneyen Paris-Saint Germain'in aklına son derece konuşulacak bir fikir geldi. Mirror'da yer alan habere göre Fransız devi 23 yaşındaki oyuncuyu takımda tutabilmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım isteyecek. Habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un duruma el atması bekleniyor. Paris-Saint Germain, Macron'u arayıp, Mbappe'yi Paris'te kalmaya ikna etmesini isteyecek. Başkent ekibi, Real Madrid'den gelen 220 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Son dönemde çıkan haberlerde, sözleşmesi bitecek Mbappe'nin yllık 50 milyon euro'ya Madrid'e gideceği iddia edilmişti. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçta Madrid'i yıkan golü atmıştı.
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