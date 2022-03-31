Haberler Fransa Ligue 1 Ronaldinho Lionel Messi'ye protestolara yanıt verdi! "Kimi alkışlayacaksınız?"

Ronaldinho Lionel Messi'ye protestolara yanıt verdi! "Kimi alkışlayacaksınız?"

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG)'de forma giyen Lionel Messi'ye yapılan eleştirilere, Ronaldinho yanıt verdi. Ronaldinho, Messi'ye dair yaptığı konuşmada, zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Öte yandan Brezilyalı eski star, Messi'ye yapılan ıslık protestosuna da değindi. İşte o sözler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 17:11
Ronaldinho Lionel Messi'ye protestolara yanıt verdi! "Kimi alkışlayacaksınız?"

Ronaldinho, yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılan ve Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi hakkında konuştu.

Ronaldinho yaptığı açıklamada, "Messi yıllardır hep aynı tarzda oynayan bir takımdan farklı bir oyun tarzı olan kulübe geçti. Bu yüzden işi biraz zor." dedi.

Arjantinli yıldızın takıma uyum sağlaması gerektiğini belirten efsane oyuncu, "Takıma uyum sağlaması gerekiyor, gerisi kendiliğinden gelecektir. Sadece zamana ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Ronaldinho ayrıca, "Bunu gerçekten anlayamıyorum. Messi gibi bir yıldızı ıslıklıyorsanız, kimi alkışlayacaksınız?" açıklamasında bulundu.

Arjantinli süperstar bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 26 maçta, 7 gol ve 10 asist yaptı.

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