Marsilya Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR – Marsilya–Montpellier maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 31. hafta müsabakaları oynanıyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Montpellier'i konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili merak edilenler...
MARSİLYA – MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Marsilya'nın sahasında Montpellier'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MARSİLYA-MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Marsilya: Lopez - Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Kamara, Rongier, Guendouzi, Gerson - Payet, Cengiz Ünder, Dieng
Montpellier: Omlin - Souquet, Esteve, Sakho, Oyongo - Ferri, Leroy - Wahi, Savanier, Mavididi - Germain