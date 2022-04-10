Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Marsilya Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder'li Olympique Marsilya sahasında Montpellier'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 56 puanla 3. sırada yer alırken konuk ekip ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Marsilya-Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 14:00
Marsilya Montpellier maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR – Marsilya–Montpellier maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 31. hafta müsabakaları oynanıyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Montpellier'i konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili merak edilenler...

MARSİLYA – MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya'nın sahasında Montpellier'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSİLYA-MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Lopez - Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Kamara, Rongier, Guendouzi, Gerson - Payet, Cengiz Ünder, Dieng

Montpellier: Omlin - Souquet, Esteve, Sakho, Oyongo - Ferri, Leroy - Wahi, Savanier, Mavididi - Germain

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