Nice Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Nice-Lille maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 63 puanla 4. sırada yer alan Nice sahasında, 51 puanlı Lille'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉NICE-LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nice'in sahasında Lille'i ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌NICE-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Nice: Benitez; Daniliuc, Todibo, Dante, Bard; Kluivert, Rosario, Lemina, Brahimi; Gouiri, Delort
Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Bradaric, Djalo; Bamba, Sanches, Onana, Gudmundsson; David, Burak Yılmaz