Haberler Fransa Ligue 1 Nice Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Nice Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Nice sahasında Lille'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 63, konuk ekibin ise 51 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Nice-Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00
Nice Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Nice-Lille maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 63 puanla 4. sırada yer alan Nice sahasında, 51 puanlı Lille'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉NICE-LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice'in sahasında Lille'i ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌NICE-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nice: Benitez; Daniliuc, Todibo, Dante, Bard; Kluivert, Rosario, Lemina, Brahimi; Gouiri, Delort

Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Bradaric, Djalo; Bamba, Sanches, Onana, Gudmundsson; David, Burak Yılmaz

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