Lille - PSG: 1-5 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1'in 23. hafta maçında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında PSG ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı konuk ekip 5-1 farklı kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10. ve 51. dakikalarda Hello Pereira, 32. dakikada Kimpembe, 38. dakikada Lionel Messi ve 67. dakikada Mbappe kaydetti.

Lille'in tek golü ise 28. dakikada Sven Botman'dan geldi.

PSG böylece puanını 56'ya çıkararak liderliği sürdürdü. Geçen sezonun şampiyonu Lille ise 32. puanla 11. sırada bulunuyor.