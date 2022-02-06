Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligi'nde Lille sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Bu mücadele öncesi milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'in maç kadrosunda yer almadı. Brest maçında oyundan çıkarken hocasıyla gerilim yaşayan tecrübeli golcünün sakatlığının bulunduğu ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 10:47
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lille, sahasında lider Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Lille'in kadrosu açıklanırken Burak Yılmaz'ın listede yer almaması dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Milli futbolcu, 2-0 kaybettikleri Brest karşılaşmasına ilk 11'de başlamış ve 76'da yerini yeni transfer Hatem Ben Arfa'ya bırakmıştı. Oyundan alınmasına sinirlenen Burak, hocası Jocelyn Gourvennec'le gerilim yaşamış ve direkt soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Gourvennec ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaşaması normal çünkü baskılı oynayıp gol atamadık. Oyuncuları iyi tanıyıp onlarla iyi ilişkiler kurmak lazım. Oyuncularımı iyi tanıdığımı düşünüyorum. Burak, karakterli bir oyuncu, bazen öfkelenebilir. Türkiye'nin önemli oyuncularından biri ve aynı zamanda kaptanı. İnişler çıkışlar olabilir ki benim işim de tüm bunları yönetmek" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Bu olay sonrası Burak Yılmaz'ın, Lille'in PSG ile oynayacağı kritik mücadelenin kadrosuna alınmaması dikkat çekerken Fransız basınından L'Equipe, tecrübeli golcünün kasığından bir sakatlığının bulunduğu ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Zorlu mücadelede milli futbolcunun yerine Hatem Ben Arfa'nın forma giymesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Öte yandan Lille'in bir diğer Türk oyuncusu Zeki Çelik ise kadroda yer alıyor.

DİĞER
Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Pembe Mutlu'yu şimdi tanıyabilene aşk olsun!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Özer Hurmacı'nın eşinden tüyler ürperten dayak iddiası! Mihriban 'asla susmayacağım' dedi fotoğrafları ifşaladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor