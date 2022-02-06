Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz Paris Saint-Germain maçı kadrosuna alınmadı!

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lille, sahasında lider Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Lille'in kadrosu açıklanırken Burak Yılmaz'ın listede yer almaması dikkat çekti.
Milli futbolcu, 2-0 kaybettikleri Brest karşılaşmasına ilk 11'de başlamış ve 76'da yerini yeni transfer Hatem Ben Arfa'ya bırakmıştı. Oyundan alınmasına sinirlenen Burak, hocası Jocelyn Gourvennec'le gerilim yaşamış ve direkt soyunma odasının yolunu tutmuştu.
Gourvennec ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaşaması normal çünkü baskılı oynayıp gol atamadık. Oyuncuları iyi tanıyıp onlarla iyi ilişkiler kurmak lazım. Oyuncularımı iyi tanıdığımı düşünüyorum. Burak, karakterli bir oyuncu, bazen öfkelenebilir. Türkiye'nin önemli oyuncularından biri ve aynı zamanda kaptanı. İnişler çıkışlar olabilir ki benim işim de tüm bunları yönetmek" ifadelerini kullanmıştı.