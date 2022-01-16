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Marsilya Lille: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Cengiz Ünder attı Marsilya Türk derbisinde 1 puanı kaptı!

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Cengiz Ünder, Fransa'da karşı karşıya geldi. Marsilya, Lille'i evinde konuk etti. Geceye damga vuran isim Cengiz Ünder oldu. 75. dakikada Cengiz Ünder, attığı şık golle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 01:14
Marsilya Lille: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Cengiz Ünder attı Marsilya Türk derbisinde 1 puanı kaptı!

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Marsilya'da Cengiz Ünder ilk 11'de başladı.

Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle öne geçti. Lille'de Benjjamin Andre 30 ve 32. dakikalarda gördüğü sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda baskısını artıran Olimpik Marsilya, 75. dakikada Cengiz Ünder ile skoru eşitledi.

CENGİZ ÜNDER İÇİN ÖZEL PANKART

Marsilya'da Cengiz Ünder adına maç başında özel bir koreografi yapıldı. Bordeaux karşısında 44 yıllık deplasman galibiyeti hasretini bitiren Cengiz Ünder için "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder!" pankartı açıldı.

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