Marsilya Lille: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Cengiz Ünder attı Marsilya Türk derbisinde 1 puanı kaptı!

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Marsilya'da Cengiz Ünder ilk 11'de başladı.

Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle öne geçti. Lille'de Benjjamin Andre 30 ve 32. dakikalarda gördüğü sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda baskısını artıran Olimpik Marsilya, 75. dakikada Cengiz Ünder ile skoru eşitledi.

CENGİZ ÜNDER İÇİN ÖZEL PANKART

Marsilya'da Cengiz Ünder adına maç başında özel bir koreografi yapıldı. Bordeaux karşısında 44 yıllık deplasman galibiyeti hasretini bitiren Cengiz Ünder için "Tarihi zafer için bravo, teşekkürler Cengiz Ünder!" pankartı açıldı.