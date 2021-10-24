Lille-Brest maçında şok olay! Taraftarlar Burak Yılmaz'ı ıslıkladı

Fransa Ligue 1'de Lille sahasında ağırladığı Brest'le 1-1 berabere kalarak yine bir puan kaybı yaşadı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan takım, bu sezon 10. hafta itibarıyla 15 puanla 9. sırada yer alıyor.

Lille'in Brest'le 1-1 berabere kalması taraftarları da kızdırdı. Takımdan istediği oyunu göremeyen bir kısım taraftar tribünde "Formanızı ıslatın", "Gourvennec istifa" gibi tezahüratlarda bulundu. Ayrıca yine bir grup taraftar da geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu Burak Yılmaz'ı 77. dakikada oyundan çıkarken ıslıkladı.

Tecrübeli golcü ise direkt soyunma odasına giderek tepki gösterdi.