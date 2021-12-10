Lyon’a 1 puan silme cezası

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, 21 Kasım'da oynanan ve yarıda kalan Lyon-Marsilya maçına yönelik kararını açıkladı. Buna göre; karşılaşmada çıkan olay nedeniyle ev sahibi takımın bir puanı silinmesine ve müsabakanın seyircisiz yeniden oynanmasına karar verildi. Tribünlerden Marsilya kaptanı Dimitri Payet'nin kafasına bir taraftar şişe atmış ve oyuncuyu yaralamıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya ve karşılaşmanın oynanmamasına karar vermişti. Payet'e şişe atan taraftara 6 ay tecilli hapis cezası verilmişti.