Lionel Messi resmen açıkladı! Dönüş sinyali...

"Açıkçası Barcelona 'ya elbette geri döneceğim. Bu büyük kulübe katkıda bulunmak istediğimi defalarca açıkladım. Bunun ne zaman gerçekleşeceği hakkında pek bir şey bilmiyorum ama Barcelona'ya mutlaka geri döneceğim. Şu anda orada futbol oynamasam da büyük bir taraftarıyım. Kalbim her zaman Barcelona ile birlikte."

PSG'den takım arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Messi, "Açıkçası şu an ne düşündüğünü bilmiyorum. Mbappe bizim (PSG) için çok önemli bir futoblcu. Bizi hedeflediğimiz yerlere götürebilecek ve buna katkı sağlayabilecek yetenekte. Fransızca'nın dışında İngilizce ve İspanyolca'yı da çok iyi konuşuyor. Gelecek sezon ne olur bilemem ama şu an PSG'de devam ettiği için çok mutlu." ifadelerini kullandı.