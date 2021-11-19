Monaco Lille maçı CANLI izle! Monaco Lille maçı canlı anlatım | Lille maçı izle

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Monaco ile Lille kozlarını paylaşıyor. 2. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Willy Delajod düdük çalıyor.







MONACO LILLE MAÇINDA İLK 11'LER

Monaco: Nübel, Aguilar, Disasi, Pavlovic, Henrique, Diatta, Fofana, Tchouameni, Diop, Volland, Boadu

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric, Ikone, Andre, Xeka, Yusuf Yazıcı, Weah, David

MONACO LILLE NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Monaco'nun sahasında Lille'i konuk ettiği maç 23.00'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.