Haberler Fransa Ligue 1 Monaco Lille maçı CANLI izle! Monaco Lille maçı canlı anlatım | Lille maçı izle

Monaco Lille maçı CANLI izle! Monaco Lille maçı canlı anlatım | Lille maçı izle

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 14. hafta maçında Monaco sahasında Lille'i konuk ediyor. Lille'de milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ligde son 4 maçından galibiyetle ayrılamayan Lille hasreti dindirmek istiyor. Ev sahibi Monaco ise seyircisi önünde 3 puan hedefliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 22:52
Monaco Lille maçı CANLI izle! Monaco Lille maçı canlı anlatım | Lille maçı izle

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Monaco ile Lille kozlarını paylaşıyor. 2. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Willy Delajod düdük çalıyor.



MONACO LILLE MAÇINDA İLK 11'LER
Monaco: Nübel, Aguilar, Disasi, Pavlovic, Henrique, Diatta, Fofana, Tchouameni, Diop, Volland, Boadu

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Bradaric, Ikone, Andre, Xeka, Yusuf Yazıcı, Weah, David

MONACO LILLE NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Monaco'nun sahasında Lille'i konuk ettiği maç 23.00'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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