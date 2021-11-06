Lille - Angers maçı CANLI

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Angers ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
LILLE - ANGERS MAÇI 11'LERİ
Lille: Grbic, Zeki, Fonte, Djalo, Reinildo, Ikone, Andre, Sanches, Bamba, David, Burak Yılmaz
Angers: Petkovic, Thomas, Ebosse, Manceau, Doumbia, Mangani, Ounahi, Cabot, Fulgini, Bahoken, Boufal
LILLE - ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Angers maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.