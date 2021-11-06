Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Angers maçı CANLI

Lille - Angers maçı CANLI

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Angers'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 19:00
Lille - Angers maçı CANLI

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Angers ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...


LILLE - ANGERS MAÇI 11'LERİ

Lille: Grbic, Zeki, Fonte, Djalo, Reinildo, Ikone, Andre, Sanches, Bamba, David, Burak Yılmaz

Angers: Petkovic, Thomas, Ebosse, Manceau, Doumbia, Mangani, Ounahi, Cabot, Fulgini, Bahoken, Boufal

LILLE - ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Angers maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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