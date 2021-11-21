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Lyon Marsilya maçı yarıda kaldı!

Fransa'nın iki önemli takımı Lyon ve Marsilya karşı karşıya gelirken, maçın 5. dakikasında oyun durdu. Marsilyalı Dimitri Payet'e yabancı madde atıldı ve hakem, müsabakayı durdurma kararı aldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 23:57 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 00:06
Lyon Marsilya maçı yarıda kaldı!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın taraftarının konuk ekibin futbolcusu Dimitri Payet'e bir şişe atması nedeniyle durduruldu.

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlattı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabildi.

Bunun üzerine hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar verdi. Oyuncular, soyunma odasına gitti.

Maçın devam edip etmeyeceği ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtildi.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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