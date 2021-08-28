Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı! Marsilya 3-1 St. Etienne | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Olimpik Marsilya ile St. Etienne karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya, 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, 23. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle öne geçti. St. Etienne adına beraberlik golünü 32. dakikada Timothee Kolodziejczak attı.

Marsilya, 51. dakikada Gerson'un golüyle tekrar öne geçti. Cengiz Ünder, 69. dakikada skoru belirleyen golü attı.

Cengiz Ünder, böylece Ligue 1'deki 3. maçını da boş geçmedi ve Montpellier ile Bordeaux'nun ardından St. Etienne ağlarını da havalandırarak toplam gol sayısını 3'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Marsilya, 3. maçında 7 puana yükseldi. St. Etienne ise 4. maçında 3 puanda kaldı.

Marsilya, milli maç arasından sonra Monaco'ya konuk olacak. St. Etienne ise Montpellier deplasmanına gidecek.