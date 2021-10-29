PSG Lille 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz'ın asisti yetmedi

Fransa Ligue 1'in 12. hafta karşılaşmasında PSG ile Lille kozlarını paylaştı. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Marquinhos ve Di Maria kaydetti. Lille'in tek golü Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan David'den geldi.

A Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik müsabakaya ilk 11'de başladı. Burak 75 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 90 dakika mücadele etti. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Jonathan Bamba'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla PSG puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Lille ise 15 puanda kaldı.