Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin forma satışları Cristiano Ronaldo'yu geçti!

Son dakika spor haberi: Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin forma satışları Cristiano Ronaldo'yu geçti!

Son dakika spor haberi: Arjantinli yıldız Lionel Messi, bir konuda daha rekor kırdı. Yıldız futbolcunun PSG'ye transfer olmasının ardından yapılan forma satışlarında dünya rekoru geldi. 2018 yılında Juventus'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun 24 saatte 520.000 adet forması satılırken ezeli rakibi Lionel Messi'nin forması 24 saatte 832.000 adet satıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:12
Son dakika spor haberi: Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin forma satışları Cristiano Ronaldo'yu geçti!

PSG'nin Lionel Messi transferiyle sattığı forma adedinin tüm zamanların rekoru olduğu belirtildi.

Tarihi transferin ardından Lionel Messi'nin 30 numaralı forması 7 dakika içerisinde tam 150.000 adet satıldı. 24 saat içerisinde ise 832.000 adet satılarak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Taraftar mağazasında 165 eurodan satılan formaların ikinci kalite kumaştan üretilen ve 115 eurodan satılan versiyonlarının ise tüm dünyada tükendiği açıklandı.

Üstelik bu zamana kadar, Messi formasının 1 haftada ön siparişler de hesaba katılarak toplamda 1 milyondan fazla satıldığı belirtiliyor. Deneyimli süperstar, 2018 yılında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun forma satış rekorunu egale ederek dünya rekorunu da kırmış oldu.

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