Marsilya - Lens maçı CANLI | Marsilya Lens Canlı Skor

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Marsilya ile Lens kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

MARSİLYA - LENS İLK 11'LERİ

Marsilya: Lopez, Saliba, Balerdi, Peres, Rongier, Guete, Guendouzi, Gerson, Cengiz, Dieng, Payet

Lens: Leca, Gradit, Wooh, Medina, Frankowski, Doucoure,Da Costa, Fofana, Machado, Sotoca, Kalimuendo

MARSILYA - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Lens maçı 26 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başladı ve müsabaka, beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.