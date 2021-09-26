Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Lens maçı CANLI | Marsilya Lens Canlı Skor

Marsilya - Lens maçı CANLI | Marsilya Lens Canlı Skor

Fransa 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Marsilya, evinde Lens ile karşı karşıya geliyor. Marsilya, bu sezon toplamda oynadığı 6 karşılaşmadan 4 galibiyet 2 beraberlik çıkarmıştı. Marsilya - Lens maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:47 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:47
Marsilya - Lens maçı CANLI | Marsilya Lens Canlı Skor

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Marsilya ile Lens kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

MARSİLYA - LENS İLK 11'LERİ
Marsilya: Lopez, Saliba, Balerdi, Peres, Rongier, Guete, Guendouzi, Gerson, Cengiz, Dieng, Payet

Lens: Leca, Gradit, Wooh, Medina, Frankowski, Doucoure,Da Costa, Fofana, Machado, Sotoca, Kalimuendo

MARSILYA - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Lens maçı 26 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başladı ve müsabaka, beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA