Messi’nin maaşı 110 milyon euro!

Barcelona'daki 20 yılının ardından PSG'ye imza atan Lionel Messi'nin maaş detayları belli oldu. Lequipe'in haberine göre, 2+1 yıllık imza atan Arjantinli, sözleşmesini tamamlarsa sadakat bonususunun da dahil edileceği yeni bir maaşa sahip olacak. Maaş böylece üç yılda 110 milyon euroya ulaşacak.
Barcelona'daki20 yılının ardından PSG'ye imza atan Lionel Messi'nin maaş detayları belli oldu. Lequipe'in haberine göre, 2+1 yıllık imza atan Arjantinli, sözleşmesini tamamlarsa sadakat bonususunun da dahil edileceği yeni bir maaşa sahip olacak. Maaş böylece üç yılda 110 milyon euroya ulaşacak. PSG bununla birlikte, Messi'nin maaşının bir bölümünü kulübün resmi kripto para birimi PSG Fan Token ile ödeyecek.