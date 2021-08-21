Son dakika spor haberleri | PSG'ye Lionel Messi formasından çılgın gelir!

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olması, Fransız devine maddi anlamda büyük getiri sağladı. Arjantinli yıldızın transferi resmileştikten sonraki 24 saatte satılan forma sayısı 832 bin adet olarak açıklandı. Bu satışlardan PSG'nin kasasına yaklaşık 133 milyon Euro girdiği ifade edildi.

MESSİ'NİN İKİ YILLIK MALİYETİ 24 SAATTE ÇIKTI

Lionel Messi, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli yıldızın vergiler hariç 70 milyon Euro, vergiler çıkarıldığında ise 35 milyon Euro net yıllık ücreti olduğu iddia ediliyor. Bonus ödemeler haricinde Messi için kasasından iki yılda 140 milyon Euro çıkması gereken PSG, 34 yaşındaki Messi'nin forma satışından 24 saatte 133 milyon Euro kazanç sağlayıp neredeyse iki yıllık maliyetini çıkardı bile.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Messi'nin transferinden geçen süre içerisinde satılan formaların sayısı dünya genelinde de 1 milyonu geçtiği bildirildi. Hürriyet'in haberine göre Arjantinli futbolcu, 24 saatte satılan forma sayısında da ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Ronaldo Juventus'a transfer olduğunda ilk 24 saat içerisinde 520 bin adet forma satılmıştı.