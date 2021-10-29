Haberler Fransa Ligue 1 PSG Lille maçı CANLI | PSG Lille maçı izle

PSG Lille maçı CANLI | PSG Lille maçı izle

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında son şampiyon Lille deplasmanda PSG'ye konuk oluyor. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada hakem Amaury Delerue düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 22:59
PSG Lille maçı CANLI | PSG Lille maçı izle

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında son şampiyon Lille deplasmanda PSG'ye konuk oluyor. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada hakem Amaury Delerue düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



PSG - LILLE MAÇINDA İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Neymar, Di Maria, Messi

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Tiago, Reinildo, Renato, Xeka, Bamba, İkone, David, Burak Yılmaz

PSG - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
PSG - Lille maçı 22:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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