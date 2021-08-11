Son dakika spor haberleri | Lionel Messi Paris Saint Germain'e imza attı!

Asrın transferi gerçekleşti... Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint Germain'e transfer oldu.

Dün Paris şehrine gelen Messi, büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Paris ekibinde 30 numaralı formayı giyecek olan Lionel Messi, resmi sözleşmeye de canlı yayında imzasını attı...

Lionel Messi'nin imza görüntüleri ve açıklamaları haberimizde;





LIONEL MESSI'NİN AÇIKLAMALARI

"Barcelona'dan ayrılmak çok zordu ancak yine de burada olduğum için çok mutluyum. Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum."

"Hala oynamak istiyorum, hala kazanmak istiyorum. Kulübün her kupa için savaşmaya hazır olduğunu hissediyorum."

"Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var."

"Çok eğleneceğiz."

"Hedefim, Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmak."

"En iyilerle oynamak her zaman güzeldir. Neymar'la birbirimizi iyi tanıyoruz. Umarım birlikte çok daha güçlü olacağız."

"Barcelona, benim evim. Takımla iyi ve kötü birçok anım var ancak taraftarlar beni iyi biliyorlar ki, ben kazanmaya devam etmek ve en üst seviyede mücadele etmek isteyen biriyim. Evim Barcelona'ya farklı bir formayla dönmek garip olur ama bu futbol. Göreceğiz."





PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi;

"Dünya futbolu için tarihi bir gün. Herkes Leo'yu iyi tanıyor. Futbolu sihir gibi oynuyor ve onu izlerken futbolu ne kadar sevdiğimizi anlıyoruz."

"Hem biz hem de Leo, bu anlaşmanın olmasını çok istedik. Siz de bu anlaşmanın tamamlanması için fantastik bir iş çıkarttınız."

"Messi, tarihin en iyi oyuncularından biri. Dünyadaki en iyi oyuncuyu kadromuza kattığımızı düşünüyoruz."

"İlk günden bu yana FFP kurallarını takip ediyoruz. Herhangi bir hamle yapmadan önce, finans ekibimiz durumu kontrol ediyor. Messi'yle imzalamak için yeterli boşluğumuz vardı. Biz her zaman kuralları takip ediyoruz."