Son dakika transfer haberi: Lionel Messi Paris Saint Germain'de!

Barcelona'dan ayrılmasının ardından nereye gideceği merak konusu olan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin yeni durağını eski takım arkadaşı Neymar açıkladı.

Katalan devinden ayrılmasının ardından PSG'ye gideceği konuşulan Messi'nin, Fransız ekibine katılması neredeyse kesinleşti.

PSG'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Paris Saint Germain'den transfer öncesi taraftarları heyecanlandıran bir video geldi.



NEYMAR BÖYLE AÇIKLADI!



Messi ile uzun süre Barcelona'da birlikte forma giyen Neymar, sosyal medyadan transferi işte böyle paylaştı.