Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika transfer haberi: Lionel Messi Paris Saint Germain'de!

Son dakika transfer haberi: Lionel Messi Paris Saint Germain'de!

Son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonun en büyük transfer bombası patladı. Yıllar süren Barcelona kariyerinin ardından, Arjantinli süperstar Lionel Messi, Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'e transfer oldu. Barcelona'dan ayrılığının ardından yaptığı basın toplantısında gözyaşlarını tutamayan Lionel Messi, artık Paris Saint Germain forması giyecek. Öte yandan Messi'nin Paris Saint Germain transferine de en çok sevinen isimlerden biri Neymar oldu. Brezilyalı süperstar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeniden beraberiz" dedi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 17:30
Son dakika transfer haberi: Lionel Messi Paris Saint Germain'de!

Barcelona'dan ayrılmasının ardından nereye gideceği merak konusu olan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin yeni durağını eski takım arkadaşı Neymar açıkladı.

Katalan devinden ayrılmasının ardından PSG'ye gideceği konuşulan Messi'nin, Fransız ekibine katılması neredeyse kesinleşti.

PSG'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Paris Saint Germain'den transfer öncesi taraftarları heyecanlandıran bir video geldi.


NEYMAR BÖYLE AÇIKLADI!

Messi ile uzun süre Barcelona'da birlikte forma giyen Neymar, sosyal medyadan transferi işte böyle paylaştı.



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