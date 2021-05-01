Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Lille'i zafere taşıdı! | Lille - Nice: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligue 1'in 35'inci hafta mücadelesinde evinde Nice'i ağırlayan Lille, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala Paris SG önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Lille gelecek hafta Lens deplasmanına çıkacak.

BURAK YILMAZ TAKIMINI SIRTLADI

Lille'in yıldız golcüsü Burak Yılmaz, ligde 25'inci maçında 13'üncü golünü kaydetti. 35 yaşındaki milli futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Takımın sağ beki Mehmet Zeki Çelik de takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 3'üncü golünü attı. Milli sağ bekin 3 de asisti bulunuyor.

