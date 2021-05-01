Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Lille'i zafere taşıdı! | Lille - Nice: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ve 'i zafere taşıdı! | Lille - : 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa 'de şampiyonluk yarışı veren , 'i 2-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada , 55'inci dakikada ise Mehmet kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:12
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Lille'i zafere taşıdı! | Lille - Nice: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 35'inci hafta mücadelesinde evinde 'i ağırlayan , ligin tamamlanmasına 3 hafta kala önünde 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Lille gelecek hafta deplasmanına çıkacak.

BURAK YILMAZ TAKIMINI SIRTLADI
Lille'in yıldız golcüsü , ligde 25'inci maçında 13'üncü golünü kaydetti. 35 yaşındaki milli futbolcunun 5 de asisti bulunuyor. Takımın sağ beki Mehmet de takımının ikinci golünü kaydederken bu sezon 3'üncü golünü attı. Milli sağ bekin 3 de asisti bulunuyor.



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