Haberler Fransa Ligue 1 Olympique Marsilya Napoli'den Arkadiusz Milik'i kadrosuna kattı

'den 'i kadrosuna kattı

ekibi , 'nın takımından Polonyalı futbolcu 'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 10:25
Olympique Marsilya Napoli'den Arkadiusz Milik'i kadrosuna kattı

ekibi , 'nın takımından Polonyalı futbolcu 'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

, 26 yaşındaki golcü futbolcu Milik'in satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fransa basınında sözleşmedeki satın alma opsiyonunun 8 milyon avro olduğu, bu bedelin bonuslarla 12 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Ülkesinde , 'da , , 'da formaları giyen Milik, 2016'da Napoli'ye transfer olmuştu. Bir kez zaferi yaşadığı Napoli'de 122 resmi maça çıkan Milik, 48 gol kaydetmişti.



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