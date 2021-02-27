Lille'den Zeki Çelik paylaşımı!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Zeki Çelik, ligin ilk yarısındaki Strasbourg maçında çok iyi performans sergiledi. A Milli yıldızımız usta işi bir vuruşla takımının ilk golünü atmıştı.

Lille'in sezonun ikinci yarısında sahasında Strasbourg'u ağırlayacağı maç öncesi kulüp sosyal medya hesabından paylaşım geldi.

Lille sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zeki Çelik'in Strasbourg maçında attığı golü paylaştı ve bu kez ilk golü kim atacak? sorusunu takipçilerine yöneltti.