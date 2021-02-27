Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den Zeki Çelik paylaşımı!

'den paylaşımı!

ekibi 'den paylaşımı geldi. Sezonun ilk yarısında 'a attığı golü paylaşan Lille, ikinci maçta rakibiyle evinde karşı karşıya gelecek. Lille yaptığı paylaşımda, 'bu kez ilk golü kim atacak?' sorusunu takipçilerine yöneltti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:29
Lille'den Zeki Çelik paylaşımı!

ekibi 'de forma giyen , ligin ilk yarısındaki maçında çok iyi performans sergiledi. A Milli yıldızımız usta işi bir vuruşla takımının ilk golünü atmıştı.

Lille'in sezonun ikinci yarısında sahasında Strasbourg'u ağırlayacağı maç öncesi kulüp sosyal medya hesabından paylaşım geldi.

Lille sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zeki Çelik'in Strasbourg maçında attığı golü paylaştı ve bu kez ilk golü kim atacak? sorusunu takipçilerine yöneltti.

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