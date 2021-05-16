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Lille-Saint-Etienne: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de , ve 'in formasını giydiği Lille sahasında St. Etienne'i konuk etti. Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona ererken, Lille şampiyonluğu son haftaya bıraktı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:23
Lille-Saint-Etienne: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 37. haftasında Pierre Mauroy Stadı'nda lider Lille, Saint-Etienne'i konuk etti.

Karşılaşmada her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Lille'de milli futbolcular ve 90 dakika sahada kalırken, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) evinde Reims'i 4-0 yendi. PSG'nin gollerini 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Kylian Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean attı.

Reims, Abdelhamid'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçlarla Lille puanını 80'e yükseltirken liderliğini sürdürdü ancak PSG puan farkını 1'e düşürdü. Paris ekibi puanını 79'a yükseltti.

Lille bu sezon kalan son lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Ligin diğer karşılaşmalarında evinde Rennes'i 2-1, da deplasmanda Nimes'i 5-2 mağlup etti. Monaco puanını 77'ye ve Lyon 76'ya yükseltirken, iki takım sırasıyla 3. ve 4. sırada kaldı.

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