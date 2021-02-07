Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Lille: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Milli yıldızımız 'in 90 dakika boyunca sahada kaldığı mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:46
Nantes - Lille: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bu sezon şampiyonluk hedefini sürdüren , Fransa Ligue 1'in 24. haftasında ligde kalma mücadelesi veren 'e konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lille, 9. ve 83. dakikalarda 'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdıç

Lille'de milli oyunculardan hafif sakatlıkları bulunan ve kadroda yer almazken, ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 54'e yükselterek haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Nantes ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

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