Mesut Özil gidiyor Yusuf Yazıcı geliyor!

Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan Yusuf Yazıcı, Londra ekibi Arsenal'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi. Daily Mail gazetesi, 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e gelen yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda Premier Lig ekibinin nabız yoklayacağını iddia etti. Bilindiği üzere Arsenal, yüksek maaşı nedeniyle Mesut Özil'le yollarını ayırmak istiyor.