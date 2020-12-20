Haberler Fransa Ligue 1 Mesut Özil gidiyor Yusuf Yazıcı geliyor!

gidiyor geliyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , 'ın radarına girdi. ile yolları ayırmaya hazırlanan devinin milli yıldızı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 00:09
Mesut Özil gidiyor Yusuf Yazıcı geliyor!

Lille forması ile bu sezon 11 gol atıp 3 kez de asist yapan , ekibi 'in radarına takıldı. Fransa Ligi'nde devam eden yayıncı krizinin de etkisi ile kulüplerin bazı isimleri göndereceği iddiası sonrasında Arsenal, Yusuf Yazıcı'ya yöneldi. gazetesi, 16.5 milyon Euro karşılığında 'dan Lille'e gelen yıldız oyuncunun değerinin çok üzerinde bir performans sergilediği ve sezon sonunda ekibinin nabız yoklayacağını iddia etti. Bilindiği üzere Arsenal, yüksek maaşı nedeniyle 'le yollarını ayırmak istiyor.

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