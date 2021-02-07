Liverpool - Manchester City: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki dev bululşmada Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan kritik mücadeleyi konuk ekip Manchester City 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

M. City'de 49 ve 73. dakikada sahne alan İlkay Gündoğan 2 golle maçın kahramanı olurken, konuk takımın diğer sayılarını ise 76'da Raheem Sterling ile 83'te Philip Foden kaydetti. İlkay ayrıca 37. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

OZAN KULÜBEDE OTURDU

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın kulübede tamamladığı maçta Liverpool'un tek sayısını ise 63. dakikada penaltıdan Mohamed Salah attı.

Ligde üst üste 10. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibi, puanını 50'ye yükseltip, en yakın rakibi M. United ile arasındaki puan farkını maç eksiğine rağmen 5'e çıkardı. Son 5 maçta 3. yenilgisini alan Liverpool ise 40 puanla 4. sırada kaldı.