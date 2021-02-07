Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Manchester City: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider , deplasmanda 'u 4-1'lik skorla devirdi. City'nin Türk asıllı Alman yıldızı , attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:32 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:46
Liverpool - Manchester City: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 23. haftasındaki dev bululşmada ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan kritik mücadeleyi konuk ekip Manchester City 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

M. City'de 49 ve 73. dakikada sahne alan 2 golle maçın kahramanı olurken, konuk takımın diğer sayılarını ise 76'da ile 83'te kaydetti. ayrıca 37. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

OZAN KULÜBEDE OTURDU
Milli futbolcu 'ın kulübede tamamladığı maçta Liverpool'un tek sayısını ise 63. dakikada penaltıdan attı.

Ligde üst üste 10. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibi, puanını 50'ye yükseltip, en yakın rakibi M. United ile arasındaki puan farkını maç eksiğine rağmen 5'e çıkardı. Son 5 maçta 3. yenilgisini alan Liverpool ise 40 puanla 4. sırada kaldı.

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