Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham West Bromwich Albion 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de , milli futbolcu 'nun forma giydiği 'ı 2-0 yendi. Üç hafta sonra kazanan Tottenham, 36 puana ulaşırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan düşme hattındaki West Bromwich Albion, 12 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 17:19
Tottenham West Bromwich Albion 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 23. haftasında , 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 54. dakikada ve 58. dakikada Son Heung-min'in kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Tottenham formasıyla 317 maçta 208 gole ulaşan Kane, kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu 'i yakaladı. Bu alanda , 266 golle zirvede yer alıyor.

ekibi 'dan West Bromwich Albion'a kiralanan , 78. dakikada 'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez takımının formasını giydi. Ayrıca West Bromwich Albion'ın 'dan kiraladığı Senegalli golcü ise karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Diagne'nin attığı iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.



Kaynak: AA
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