Paris Saint-Germain'den Lionel Messi açıklaması

Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ile ilgili açıklama geldi. PSG'nin Sportif Direktörü Leonardo, Arjantinli yıldızın bu yıl Fransız kulübüne için transfer olma olasılığından açıkça bahsetti.

Messi, Barcelona'daki sözleşmesinin son altı ayına girdi ve sezon sona erdiğinde sansasyonel bir transfer yapabilir.

AS'ta yer alan habere göre, PSG ve Manchester City yıldız oyuncunun tercih edebileceği kulüpler olarak öne çıkıyor.

PSG cephesi olası bir anlaşma hakkında somut bir şey söylemenin zamanı olmadığını düşünse de Messi'nin yeni bir meydan okuma arayışına gireceğine inanıyor.

"HER ZAMAN LİSTEDE OLACAK"

France Football'a konuşan Leonardo, "Messi gibi büyük oyuncular her zaman PSG'nin listesinde olacak. Bunun hakkında konuşma zamanı değil." dedi.

Öte yandan PSG'nin önceliği mevcut anlaşmaları gelecek sezonun sonunda sona eren Neymar ve Kylian Mbappe'nin sözleşmelerini uzatmak.

Leonardo yeni imzalara dair olumlu şeyler düşünüyor;

"Onlara 'lütfen kal' diye yalvarmamıza gerek yok. Gerçekten kalmak isteyenler kalacak. Sadece gereksinimleri, beklentilerimiz ve imkanlarımız içinde bir anlaşma bulmalıyız. Düzenli olarak görüşüyoruz ve iyi hislerim var."