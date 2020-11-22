Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcunun adı Arsenal ile anılmaya başlanmıştı.

İngiliz basını Yusuf ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.

İngiliz basınından Yusuf Yazıcı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezon Nicolas Pepe'yi Arsenal'e, Victor Osimhen'i de Napoli'ye satan Fransız temsilcisinin Yusuf Yazıcı için de sıkı pazarlık yapacağı iddia edildi.