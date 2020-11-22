Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcunun adı Arsenal ile anılmaya başlanmıştı.
İngiliz basını Yusuf ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.
İngiliz basınından Yusuf Yazıcı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.
Geçtiğimiz sezon Nicolas Pepe'yi Arsenal'e, Victor Osimhen'i de Napoli'ye satan Fransız temsilcisinin Yusuf Yazıcı için de sıkı pazarlık yapacağı iddia edildi.
Haberde ayrıca sezon sonunda Arsenal'e büyük oranda imza atacağı yazılan Yusuf Yazıcı'nın Pepe gibi rekor bir ücrete transfer olabileceği iddia edildi. Pepe, piyasa değeri 65 milyon Euro iken 80 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.