Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı'nın transferini duyurdular! Sezon sonu...

'nın transferini duyurdular! Sezon sonu...

Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sahalara muhteşem bir dönüş yapan 'nın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Lille forması ile Avrupa Ligi'nde 2 maçta da hat-trick yapan milli futbolcu için iddiaları da çoğalmaya başladı. Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 12:58 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 13:08
Yusuf Yazıcının transferini duyurdular! Sezon sonu...

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille olan talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Yusuf Yazıcının transferini duyurdular! Sezon sonu...

Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcunun adı Arsenal ile anılmaya başlanmıştı.

Yusuf Yazıcının transferini duyurdular! Sezon sonu...

İngiliz basını Yusuf ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.

Yusuf Yazıcının transferini duyurdular! Sezon sonu...

İngiliz basınından ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

Yusuf Yazıcının transferini duyurdular! Sezon sonu...

Geçtiğimiz sezon Nicolas Pepe'yi Arsenal'e, Victor Osimhen'i de Napoli'ye satan Fransız temsilcisinin için de sıkı pazarlık yapacağı iddia edildi.

Yusuf Yazıcının transferini duyurdular! Sezon sonu...

Haberde ayrıca sezon sonunda Arsenal'e büyük oranda imza atacağı yazılan 'nın Pepe gibi rekor bir ücrete olabileceği iddia edildi. Pepe, piyasa değeri 65 milyon Euro iken 80 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

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