Haberler Fransa Ligue 1 Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

Son dakika haberi: Milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği Fransız ekibi 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Lille'in ekonomik sıkıntılar nedeniyle satılacağı iddia edilirken, bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kulübün yaşadığı bu mali sıkıntı nedeniyle bazı futbolcuları elden çıkaracağı konuşulurken, milli yıldızın da o listede yer aldığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 16:45 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:31
Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

Milli futbolcular , ve Mehmet 'in formasını giydiği 'de ekonomik dar boğaz baş gösterdi. Ligue 1 ve 'ne bu yıl damga vuran Fransız ekibinde son dakika gelişmeleri yaşandı.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

, yıldız isimlerin maliyeti ve koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri sebebiyle mali krizden kurtulamadı. , , ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille kulübü, ödenmemiş kredi borçları nedeniyle el değiştiriyor.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

RTL'de yer alan habere göre, 'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan , kulübü Merlyn Parnters'e satacak. , hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Böylece kulübün kontrolü tamamen Merlyn Partners'e geçecek. Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

Bazı kaynaklar 'in el değiştirmesinin ardından oyuncu satmadan yatırımlara devam edileceği bilgisini aktarsa da İtalyan dello Sport olay bir iddia gündeme getirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ligue 1 ve Avrupa'nın parlayan yıldızı Lille, mali kriz yüzünden el değiştirdi ve bu krizden kurtulmak için takımın önemli yıldızlarını satmaya karar verdi.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

'in satış listesine koyduğu isimler arasında 'nın da olduğu belirtiliyor. Daha önce İngiliz basını Arsenal'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

ve Ligue 1'de attığı goller ve asistleriyle bu sezona şimdiden damga vuran ve kariyer rekoruna ilerleyen milli futbolcunun sezon başında başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi de gündeme gelmiş fakat Yazıcı 'de kalmayı tercih etmişti.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

Le Voix du Nord gazetesine göre ise bazı oyuncular için gelen teklifleri kullanarak kulübü elinde tutmaya devam edebilir. 'e gelen 70 milyon euroluk resmi bir teklifin belgesini DNCG ve Elliott Management'a gösteren Lopez, oyuncuları satarak bu borcu ödeyeceğini ancak 2021 yazına kadar uzanan yeni bir ödeme takvimi talep ettiği de vurgulandı.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

Portekizli takımın en değerli ismi konumunda bulunurken Sanches'in dışında birçok ismin satış listesine konulduğu belirtildi. Takımın golcü isimlerinden Ikone, orta sahanın parlayan yıldızı Soumare ve Jonathan Bamba da ve Renato Sanches ile birlikte yüksek bedelle satılması şartıyla transfer listesine konuldu.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

'in için de bir bonservis bedeli belirlemesi beklenirken birçok kulübün milli yıldız için devrede odluğu ifade edildi.

Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

Bu sezon ligde ve Avrupa'da formasıyla 20 maça çıkan milli yıldız bu maçlarda 11 gol atıp 3 asist kaydetti. Milli futbolculunun Transfermarkt'taki değeri ise 13 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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