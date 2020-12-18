Lille futbolcularını satıyor! Milli yıldız da o listede

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de ekonomik dar boğaz baş gösterdi. Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'ne bu yıl damga vuran Fransız ekibinde son dakika gelişmeleri yaşandı.

Lille, yıldız isimlerin maliyeti ve koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri sebebiyle mali krizden kurtulamadı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille kulübü, ödenmemiş kredi borçları nedeniyle el değiştiriyor.

RTL'de yer alan habere göre, Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Böylece kulübün kontrolü tamamen Merlyn Partners'e geçecek. Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

Bazı kaynaklar Lille'in el değiştirmesinin ardından oyuncu satmadan yatırımlara devam edileceği bilgisini aktarsa da İtalyan La Gazzetta dello Sport olay bir iddia gündeme getirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ligue 1 ve Avrupa'nın parlayan yıldızı Lille, mali kriz yüzünden el değiştirdi ve bu krizden kurtulmak için takımın önemli yıldızlarını satmaya karar verdi.

Lille'in satış listesine koyduğu isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da olduğu belirtiliyor. Daha önce İngiliz basını Arsenal'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti.

UEFA Avrupa Ligi ve Ligue 1'de attığı goller ve asistleriyle bu sezona şimdiden damga vuran ve kariyer rekoruna ilerleyen milli futbolcunun sezon başında başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi de gündeme gelmiş fakat Yazıcı Lille'de kalmayı tercih etmişti.

Le Voix du Nord gazetesine göre ise bazı oyuncular için gelen teklifleri kullanarak Gerard Lopez kulübü elinde tutmaya devam edebilir. Renato Sanches'e gelen 70 milyon euroluk resmi bir teklifin belgesini DNCG ve Elliott Management'a gösteren Lopez, oyuncuları satarak bu borcu ödeyeceğini ancak 2021 yazına kadar uzanan yeni bir ödeme takvimi talep ettiği de vurgulandı.

Portekizli Renato Sanches takımın en değerli ismi konumunda bulunurken Sanches'in dışında birçok ismin satış listesine konulduğu belirtildi. Takımın golcü isimlerinden Ikone, orta sahanın parlayan yıldızı Soumare ve Jonathan Bamba da Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches ile birlikte yüksek bedelle satılması şartıyla transfer listesine konuldu.

Lille'in Yusuf Yazıcı için de bir bonservis bedeli belirlemesi beklenirken birçok kulübün milli yıldız için devrede odluğu ifade edildi.