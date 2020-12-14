Haberler Fransa Ligue 1 PSG'den Neymar'ın sakatlığına ilişkin açıklama

'den 'ın sakatlığına ilişkin açıklama

Ligue 1 ekibi Saint-Germain (), maçında ayak bileğinden sakatlanan 'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde burkulma tespit edildiği ve durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:33
PSG'den Neymar'ın sakatlığına ilişkin açıklama

1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain'de () forma giyen Brezilyalı yıldız 'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique 'a 1-0 yenildikleri son lig maç sırasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan 28 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

Sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen Neymar'ın sakatlığının çok ciddi gözükmediği ve 48 saat içinde yapılacak detaylı incelemenin ardından durumun netleşeceği ifade edildi.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alan Neymar, 9 gole imza attı.



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