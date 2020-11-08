Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa 1. Lig

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Brest ile Lille kozlarını paylaşacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille'de hedef mutlak galibiyet. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BREST - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brest - Lille maçı 8 Kasım Pazar günü saat 15:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

BREST - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brest: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Mbock, Favire; Mounie, Cardona

Lille: Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; Burak Yilmaz, Yurici