Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa 1. Lig

Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa 1. Lig

Fransa 1. Lig'de 10. hafta maçında Brest sahasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın takımı Lille'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 10:54
Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa 1. Lig

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Brest ile Lille kozlarını paylaşacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızın formasını giydiği Lille'de hedef mutlak galibiyet. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BREST - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brest - Lille maçı 8 Kasım Pazar günü saat 15:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

BREST - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brest: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Mbock, Favire; Mounie, Cardona

Lille: Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; Burak Yilmaz, Yurici

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