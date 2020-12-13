Haberler Fransa Ligue 1 Lille Bordeaux: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lille Bordeaux: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'de zirve mücadelesi veren Zeki'li, Burak'lı, Yusuf'lu Lille, 14. haftada konuk ettiği Bordeaux'yu mağlup etti. Evindeki yenilmezliğini sürdüren Lille'i zafere taşıyan golleri 17'de Jonathan Bamba ile 45'te kaydetti. Lille bu sonuçla puanını 29'a çıkarıp maç fazlasıyla 'nin önünde liderliğe yükseldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 21:58
Lille Bordeaux: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'de Türk futbolcular Zeki Çelik, ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 14. hafta maçında Bordeaux'yu konuk etti. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleden ilk yarıda bulduğu gollerle galip ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 8 maçta da bileği bükülmeyen Lille, Bordeaux karşısında 17'de Bamba ve 45'te Fonte'nin golleriyle üç puana uzandı.

Bordeaux'nun tek sayısı ise 29'da Toma Basic'ten geldi.

Lille bu sonuçla puanını 29'a çıkarıp, maç fazlasıyla 'nin bir puan önünde zirveye yerleşti. Bordeaux ise 19 puanda kaldı.

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