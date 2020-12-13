Lille Bordeaux: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Türk futbolcular Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 14. hafta maçında Bordeaux'yu konuk etti. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleden ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 8 maçta da bileği bükülmeyen Lille, Bordeaux karşısında 17'de Bamba ve 45'te Fonte'nin golleriyle üç puana uzandı.

Bordeaux'nun tek sayısı ise 29'da Toma Basic'ten geldi.

Lille bu sonuçla puanını 29'a çıkarıp, maç fazlasıyla PSG'nin bir puan önünde zirveye yerleşti. Bordeaux ise 19 puanda kaldı.

