PSG Bordeuax: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG ile Bordeaux karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
10. dakikada Pembele'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen PSG, 27'de Neymar ve 28'de Kean'in golleriyle 2-1 öne geçti.
İkinci yarıda beraberlik için bastıran Bordeaux 60'ta Adli'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Üst üste 2. puan kaybını yaşayan lider PSG, puanını 25'e çıkarırken, orta sıralardaki Bordeaux ise 16 puana yükseldi.