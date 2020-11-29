Haberler Fransa Ligue 1 PSG Bordeuax: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bordeuax: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'de lider , 12. haftada 'yu konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 'lik beraberlikle sonuçlandı. üste 2. maçında da puan kaybeden Başkent ekibi bu sonuçla puanını 25'e çıkarırken, Bordeaux ise puanını 16 yaptı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 08:46
PSG Bordeuax: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'in 12. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadele 'lik beraberlikle sonuçlandı.

10. dakikada Pembele'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen PSG, 27'de ve 28'de Kean'in golleriyle 2-1 öne geçti.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Bordeaux 60'ta Adli'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

üste 2. puan kaybını yaşayan lider PSG, puanını 25'e çıkarırken, orta sıralardaki Bordeaux ise 16 puana yükseldi.

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