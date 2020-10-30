Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz'dan Jonathan David'e büyük destek! "Herkesin başına gelebilir"

'dan 'e büyük destek! "Herkesin başına gelebilir"

Fransı ekibi Lille'de forma giyen , sezon başında 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ancak henüz golel tanışamayan takım arkadaşı 'e destek verdi. Genç golcünün yaşadığı durumla ilgili kendi kariyerinden örnek veren milli futbolcu, "Bu durum her forvetin başına gelebilir. Böyle durumları biliyorum. Yaşamadığını söyleyen yalan söylemiş olur. Bu durumdan kurtulmanın yolu da bir gol atmaktır" dedi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 14:57
Burak Yılmaz'dan Jonathan David'e büyük destek! "Herkesin başına gelebilir"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen , takımının sezon başında 27 milyon euro bedelle Gent'ten kadrosuna kattığı 'in performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli yıldız, henüz beklenen performansı sergileyemeyen ve Lille'de gol sevinci yaşayamayan 20 yaşındaki takım arkadaşına sahip çıktı.

"HER FORVETİN BAŞINA GELİR"

Celtic maçında bir de penaltı kaçıran ABD'li futbolcunun şanssız bir dönem geçirdiğini belirten Burak Yılmaz, "Bir gol atmaya ihtiyacı var, gerisi gelecek. Çok çalışıyor, her şeyi görüyorum. Gol atmaya çok yakın, bunu hissediyorum. Takımı için savaşan, karakterli bir oyuncu. Bu durum her forvetin başına gelebilir. İyi ya da kötü olsun gole ihtiyacı var, kafa ya da ayak fark etmez; sadece gol olsun yeter" dedi.

"BÖYLE DURUMLARI BİLİYORUM"

Kendisinin de bu durumu daha önce yaşadığını kaydeden Burak, "Böyle durumları biliyorum. Yaşamadığını söyleyen yalan söylemiş olur. 4-5 maç gol atamayabilirsiniz. İşte böyle anlarda takım arkadaşlarının yardımcı olması gerekir. Ama bu durumdan kurtulmanın yolu da bir gol atmaktır" ifadesini kullandı.

Forvet ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen David, bu sezon Lille formasıyla 10 resmi maça çıkarken, henüz fileleri havalandıramadı.

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