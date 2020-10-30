Burak Yılmaz'dan Jonathan David'e büyük destek! "Herkesin başına gelebilir"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, takımının sezon başında 27 milyon euro bedelle Gent'ten kadrosuna kattığı Jonathan David'in performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli yıldız, henüz beklenen performansı sergileyemeyen ve Lille'de gol sevinci yaşayamayan 20 yaşındaki takım arkadaşına sahip çıktı.

"HER FORVETİN BAŞINA GELİR"

Celtic maçında bir de penaltı kaçıran ABD'li futbolcunun şanssız bir dönem geçirdiğini belirten Burak Yılmaz, "Bir gol atmaya ihtiyacı var, gerisi gelecek. Çok çalışıyor, her şeyi görüyorum. Gol atmaya çok yakın, bunu hissediyorum. Takımı için savaşan, karakterli bir oyuncu. Bu durum her forvetin başına gelebilir. İyi ya da kötü olsun gole ihtiyacı var, kafa ya da ayak fark etmez; sadece gol olsun yeter" dedi.

"BÖYLE DURUMLARI BİLİYORUM"

Kendisinin de bu durumu daha önce yaşadığını kaydeden Burak, "Böyle durumları biliyorum. Yaşamadığını söyleyen yalan söylemiş olur. 4-5 maç gol atamayabilirsiniz. İşte böyle anlarda takım arkadaşlarının yardımcı olması gerekir. Ama bu durumdan kurtulmanın yolu da bir gol atmaktır" ifadesini kullandı.

Forvet ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen David, bu sezon Lille formasıyla 10 resmi maça çıkarken, henüz fileleri havalandıramadı.

